Fascetti: "Così è dura andare avanti, serve confronto tra squadra e società"

© foto di Federico Gaetano

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Eugenio Fascetti, allenatore ed ex tecnico di Eusebio Di Francesco (Lucchese): “Ieri il Frosinone ha fatto una grande partita, ma un Napoli così non me lo sarei mai aspettato. Dietro è un disastro. Hanno perso un giocatore determinante, il coreano era tanta roba. Ha perso il miglior pezzo. È una brutta botta, non me lo sarei aspettato. Cambiare in corsa può far andare anche in confusione.

È un momento difficile, è dura uscirne fuori. È tutta la squadra che è calata rispetto all’anno scorso. La situazione non è bella, l’allenatore è stato mandato via, questo allenatore può fare bene, ma uscirne fuori è difficile. Mi auguro non vengano fuori polemiche tra di loro. Sono situazioni difficili da gestire.

Uno da fuori può pensare a tante cose, ma gli unici che possono dire qualcosa sono giocatori, allenatore e società. Si devono chiudere nello spogliatoio, chiarire se ci sono delle cose e ripartire. Niente è perduto, ma è una situazione che non avrei mai pensato potesse succedere al Napoli. Probabilmente l’anno scorso hanno fatto un campionato sopra le proprie possibilità, ma adesso sono troppo sotto le proprie possibilità. Vanno chiarite le situazioni se ci sono, perché così è dura andare avanti. Gli obiettivi ci sono ancora, non hanno perso tutto”.