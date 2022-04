Fascetti: "Dispiace per il Napoli, ma la squadra ha il braccino del tennista"

"Praticamente sembra fuori dai giochi scudetto. Ha perso troppe gare in casa".

L'ex tecnico Eugenio Fascetti ha parlato di vari temi a Tuttomercatoweb.com a partire dal Napoli. "Praticamente sembra fuori dai giochi scudetto. Ha perso troppe gare in casa, quando deve vincere ha il braccino del tennista. Dispiace perchè è la squadra forse più piacevole a vedersi, ha un organico qualitativo ma qualcosa manca, non puoi perdere con Spezia e Empoli in casa".

Sulla Roma di Mourinho: "Troppi giudizi affrettati, Mou non sta simpatico a tanti e allora viene attaccato anche per questo. Sta mettendo su una buona squadra e ieri poteva anche vincere. E' quinto e sta braccando la Juve, è in semifinale di Conference, chiamalo tecnico finito... Sul piano mentale era e resta un grande tecnico"