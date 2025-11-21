Fassone: “ADL e il sindaco Manfredi devono venirsi incontro per il nuovo stadio”

L'ex dirigente del Napoli Marco Fassone ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': "Stadio? La situazione di Napoli è lo specchio di quello che sta avvenendo in molti comuni italiani, spesso ci si ritrova di fronte ad imprenditori che vogliono fare cose nuove, spesso mettere mani su stadi già esistenti può avere costi più elevati rispetto al fare uno stadio nuovo.

Napoli ha una complessità minore di altre città, a Torino la Juventus ha dovuto trovare una sistemazione per la squadra granata di Torino, a Napoli gli interlocutori sono due e quindi è più semplice. De Laurentiis ha capito che facendo lo stadio nuovo sarebbe tutto più semplice, lui e il sindaco dovrebbero venirsi incontro”.