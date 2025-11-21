Fassone: “ADL e il sindaco Manfredi devono venirsi incontro per il nuovo stadio”
TuttoNapoli.net
L'ex dirigente del Napoli Marco Fassone ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': "Stadio? La situazione di Napoli è lo specchio di quello che sta avvenendo in molti comuni italiani, spesso ci si ritrova di fronte ad imprenditori che vogliono fare cose nuove, spesso mettere mani su stadi già esistenti può avere costi più elevati rispetto al fare uno stadio nuovo.
Napoli ha una complessità minore di altre città, a Torino la Juventus ha dovuto trovare una sistemazione per la squadra granata di Torino, a Napoli gli interlocutori sono due e quindi è più semplice. De Laurentiis ha capito che facendo lo stadio nuovo sarebbe tutto più semplice, lui e il sindaco dovrebbero venirsi incontro”.
Pubblicità
Le Interviste
Copertina TuttonapoliLukaku al posto di De Bruyne in Champions? Il regolamento Uefa spiega tutto di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
In primo piano
UfficialeNota SSCN dopo rinvio a giudizio: “Sconcertati ma fiduciosi per il processo: verità verrà ristabilita”
UfficialeMondiali 2026, sorteggio play-off: l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. L'accoppiamento per la finale
Pierpaolo MatroneADL: "Io li pago, poi i calciatori vanno in Nazionale e si fanno male! Anguissa dopo Rrahmani..."
Fabio TarantinoUfficialeConte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Pierpaolo MatroneADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com