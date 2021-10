Fassone avvisa: “Scudetto? Può essere l’anno buono, ma occhio a sottovalutare la Juve”

Marco Fassone, ex dirigente tra le altre di Napoli e Milan, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: “Tutto quanto visto finora fa pensare che Napoli e Milan siano le favorite per lo Scudetto. Giocano il miglior calcio d’Italia e hanno cambiato poco rispetto alle altre. Il Napoli nello specifico sono anni che è lì, potrebbe essere questo l’anno buono per lo scudetto. Al momento la Juve ha qualcosa in meno rispetto a Napoli e Milan ma con i bianconeri mai essere troppo sicuri”.