Fassone: "De Bruyne un colpo nella linea di Conte. Ma arriveranno anche giovani"

vedi letture

Durante Radio Goal è intervenuto Marco Fassone, ex dirigente del Napoli, che ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Mi sembrava abbastanza chiaro che la strategia del presidente De Laurentiis era molto chiara, reinvestire i soldi di Kvara nel mercato estivo e non quello di gennaio. Voleva riservarsi la possibilità di fare un grande colpo in estate. De Bruyne è nella linea di Conte, al fianco di questi giocatori ADL prenderà anche giocatori più giovani. Nella sua testa c’è quella di fare una squadra molto competitiva”, le sue parole a Kiss Kiss Napoli.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).