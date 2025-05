Cruciani elogia ADL: “Chi lo critica dovrebbe chiedergli scusa, merita un monumento!”

Nel corso di Area Fritta, il vodcast di Chiamarsi Bomber, il giornalista Giuseppe Cruciani ha parlato anche di Aurelio De Laurentiis: “È una persona molto particolare, ha una personalità molto forte che certamente non nasconde, ma quest'anno l'ha nascosta perché ha fatto tesoro degli errori dell'anno scorso. I tifosi del Napoli che ogni tanto criticano De Laurentiis dovrebbero fare a De Laurentiis un monumento. Spesso i presidenti come lui vengono criticati però è un gigante, riesce a mantenere i conti in ordine, a dare un futuro alla squadra e nello stesso tempo a vincere due scudetti negli ultimi tre anni.

Poi può commettere degli errori come tutti, ma ragazzi veramente i tifosi del Napoli dovrebbero chiedergli scusa. Ricordiamo che il Milan non sappiamo nemmeno a chi è in mano; l'Inter è in mano a un fondo che forse vende, forse non vende, non si sa nulla; la Roma è degli americani. Qui invece siamo di fronte a una proprietà italianissima di un imprenditore italiano che ha tenuto la barra dritta e non ha alcune intenzioni di cedere il club".