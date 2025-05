Sosa: “De Bruyne è un colpo straordinario! Chi lo critica lo fa solo per i like”

vedi letture

Il Napoli ha in pugno Kevin De Bruyne: l’affare è praticamente chiuso. Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex azzurro Pampa Sosa ha parlato così dell’arrivo del centrocampista belga: “De Bruyne è un colpo straordinario. Stiamo parlando di un giocatore incredibile, dieci volte più forte di McTominay.

Altro che scarso o a fine carriera. Sì, la carta d’identità va avanti per tutti, ma gestito bene fisicamente da Conte può essere straordinario. Ognuno ha il suo pensiero e può dire quello che vuole, ma chi lo critica lo fa solo per i like. E’ colpa dei telefoni e dei social. Tecnicamente lo paragono a Beckham per il suo modo di calciare. Ho avuto modo di vederlo giocare dal vivo: è straordinario. E' uno di quei calciaatori che anche se passa il tempo tu paghi il biglietto per il gusto di vederlo”.