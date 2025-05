L’onestà di Del Piero a Sky: “Tifare Inter? Per un tifoso rivale è impensabile…”

Alessandro Del Piero, bandiera storica della Juventus e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall'inizio della finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain. In un passaggio, Del Piero ci ha tenuto a dire la sua sul tifare le altre squadre italiane nelle competizioni europee, pur andando controcorrente rispetto ad altri commentatori nelle televisioni nazionali:

"Le rivalità in Italia sono troppo forti. È bello che una squadra italiana arrivi in finale, è un grande risultato. Ma fare il tifo per l’Inter, per un tifoso della Juve o del Milan? No, è impensabile. Sarebbe ipocrita, diciamoci la verità. Quindi magari si dice: ‘Non faccio il tifo contro l’Inter, tifo per il Psg’. E poi ci sono degli italiani anche lì: Donnarumma, per esempio. E altri quattro hanno giocato in Serie A. Insomma, ci si aggrappa a qualsiasi cosa per giustificarsi".