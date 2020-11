Fassone: "Gattuso vede clausole come un attacco personale, si è sentito offeso!"

Marco Fassone, ex dirigente di Napoli e Milan, ha parlato del suo ex allenatore in rossonero Rino Gattuso ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso aveva già fatto le sue esperienze, non era un neofita. Ma adesso Rino è più maturo e si è avviato sulla strada per avviare una gran carriera anche da allenatore. Rinnovo? Rino e De Laurentiis sono due carattere forti e credo che si piacciano reciprocamente perché sono entrambi determinati a raggiungere obiettivi importanti. Qualche tempo fa da parte dell'allenatore c'è stato un irrigidimento sul tema della clausola, l'ha visto forse come un attacco personale e s'è sentito offeso. Su queste cose rischiano di crearsi delle fratture. Ma De Laurentiis è di un'intelligenza rara e saprà trovare il modo per tenerlo con reciproca soddisfazione".