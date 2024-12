Fassone: "Già ai miei tempi ADL aveva un piano per migliorare le infrastrutture"

Marco Fassone, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Corsa scudetto? Credo che Conte non partecipi, ma gioca sempre per vincere. E’ normale che ci siano le solite schermaglie dialettiche, lui è un allenatore fantastico ed è giusto che provi a vincere lo scudetto fino in fondo. Atalanta? La società si è solidificata dal punto di vista finanziario con l’arrivo dei fondi esteri, poi c’è Gasperini che è tra i più bravi in assoluto. E’ un pelino indietro al Napoli, ma ha dimostrato di potersela giocare con tutti e credo sia una candidata con Inter e Napoli per lo scudetto.

Nel 2010/11 De Laurentiis era molto attento a fortificare la società rispetto a come pensasse alle infrastrutture. Facemmo un discorso su un centro d’allenamento andando ad unire anche il settore giovanile. Risistemare uno stadio e lasciare la pista d’atletica è anacronistico, oggi le tribune devono essere al massimo a 10 metri dalla linea laterale”.