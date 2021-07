Fava: "Scommetto su Spalletti, vi racconto un aneddoto col mister"

Nel corso di 'Tutti in Ritiro', Dino Fava Passaro, ex attaccante dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Canale 21: “Spalletti, che conosco bene dai tempi di Udine, ha tutte le qualità per fare molto bene al Napoli. Ne sono convinto e ho scommesso con diversi amici che sono scettici. Il mister sul lavoro è meticoloso e cura tutti i dettagli. Il Napoli ha tanti bravi giocatori che hanno tanta voglia di fare bene, sono sicuro che quest’anno ci divertiremo.

Un aneddoto? Devo tanto a Spalletti, appena arrivato a Udine mi tartassava. Ricordo che dopo una mia tripletta col Perugia, in una gara pareggiata 3-3, lui continuava ad urlarmi. Alla ripresa degli allenamenti gli chiesi come dovevo fare per farlo smettere di gridare. Lui mi risposte: 'Ti devi preoccupare quando non ti dico più niente'. Quella frase mi rimase impressa e la trasmetto tuttora ai ragazzi".