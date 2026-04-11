Prima pagina

Il Mattino: "Napoli e Inter: sfida a distanza"

Il Mattino: "Napoli e Inter: sfida a distanza"
Oggi alle 00:10Notizie
di Antonio Noto
"Alisson sogna una maglia da titolare, Chivu perde il bomber Lautaro".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino apre in prima pagina con la sfida scudetto a distanza tra la capolista Inter e il Napoli, che insegue a 7 punti di distacco a 7 giornate dalla fine del campionato: "Napoli e Inter: sfida a distanza. Alisson sogna una maglia da titolare, Chivu perde il bomber Lautaro". Di seguito la prima pagina integrale.