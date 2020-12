Fedele a Gattuso: "Rimettiti presto, ma non farti condizionare"

Nel corso della trasmissione 'Fuorigioco', Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Canale 8 di Rino Gattuso: "A Gattuso faccio solo gli auguri e gli dico di stare bene e mettere ordine nella sua mente. Rino stabilisci come devi giocare, non accontentare uno o l’altro calciatore. Tu sei Gattuso ed hai una storia da calciatore, non sei il tipo da farti condizionare perché qualche amico ti dice di giocare iniziando dal palleggio da dietro”.