Fedele: “ADL dovrebbe offrire contratto in bianco a Osimhen. Ma se arrivano 150mln…”

Enrico Fedele è intervenuto a Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “Rinnovo Osimhen più vicino? La questione è semplice: De Laurentiis non vuole fare la parte di chi deve cedere, dovrebbe però ascoltare gli uomini di calcio. Sarebbe giusto fare un incontro tra il presidente e Calenda, con contratto in bianco, offrendogli quello che Osimhen chiede (10-12 milioni?) ma ricevendo in cambio una risposta definitiva, altrimenti la situazione si allunga ulteriormente. Il problema è che il presidente non vuole passare da sconfitto in questa trattativa, come accaduto ad esempio con Spalletti, di cui prima ha annunciato la permanenza per poi vederlo andar via. Nel calcio non si lavora come nel cinema: è importante affidarsi a uomini di calcio, che conoscono i giocatori e che sanno come gestire uno spogliatoio.

Lo stipendio di Osimhen non andrebbe a creare malumori in spogliatoio, perché i calciatori sanno chi è il giocatore determinante, che ti fa vincere le partite. I malumori si creano se vuoi abbassare troppo l’ingaggio agli altri, soprattutto dopo la vittoria di uno scudetto. Il Napoli ha visionato tanti giocatori, tanti flop e qualche top come Kim e Kvaratskhelia. Di attaccanti come Osimhen non ce ne sono tanti: poi è chiaro che non esistono giocatori incedibili. Il Napoli deve approfittare del momento, se arriva un’offerta dai 150 milioni in su è impossibile rinunciare”.