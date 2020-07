Fedele: "Allan sempre in campo, ma perché non gioca? Deve esserci col Barcellona"

"Allan lo farei giocare sempre, non capisco perché non è sempre in campo". Lo ha detto Enrico Fedele a Il Bello del Calcio su Canale 21: "Se a Barcellona devi giocare anche a rincorrere, deve giocare Allan, mica Lobotka? Non farei giocare Callejon.

Milik con il Sassuolo non è pervenuto, voto basso per lui. Ma chi mi ha deluso di più sabato è stato Fabian Ruiz, voto 3. Migliori in campo Hysaj e Zielinski".