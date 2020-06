Fedele anticipa: "Domani Ghoulam in campo. Demme? Giocatorino, meglio lui o Leiva?"

Enrico Fedele, ex procuratore, ha parlato ai microfoni di Canale 21 durante la trasmissione 'Il bello del calcio': "Gattuso dovrebbe provare nuovi giocatori, c'è chi mi dice che dovrebbe giocare Ghoulam. La Champions resta una cosa difficilissima. Migliore in campo contro la Juve? A me è piaciuto Insigne. Demme? Se, giocatorini. Vogliamo dire che è il miglio centrocampista italiano? Leiva o Demme?! Non mi dite che Demme è il giocatore che cambia il Napoli".