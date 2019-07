Fedele approva ADL: "James è un di più, al Napoli manca il bomber famelico e cattivo"

Nel corso di Televomero, l'ex dirigente Enrico Fedele ha parlato delle mosse di mercato del Napoli: "Ho grande stima di ADL e dall'inizio dico che al Napoli servono altri giocatori e che James sarebbe stato un di più perché in quel reparto ci sono già grossi giocatori. Al Napoli manca il giocatore famelico e cattivo in area. Ancelotti però vuole James, quindi mi chiedo se la squadra la fa l'allenatore o il presidente. Io sulle necessità sto col presidente in questo caso".