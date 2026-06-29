Fabbroni: "Ecco cosa deve fare Allegri per presentarsi ai tifosi del Napoli"

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Mario Fabbroni in diretta radio parla dei Mondiali, del rinnovo di Spinazzola, di Antonio Conte e soprattutto di Massimiliano Allegri.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Giusto rinnovare Spinazzola? Evidentemente è piaciuto, è una trattativa che si slega da Conte. È tra i giocatori migliori in Serie A per tecnica e piede. Conte in Arabia? Hanno capito che per far risalire le quotazioni, serve chi capisce di calcio. Il Mondiale sta mostrando proprio questo. Le squadre africane sono pronte, dopo tanti anni, hanno acquisito tecnica, tattica e materiale da mettere sul piatto. Il successo del calcio africano sbalordisce, ma non fa notizia. Il calcio sta diventano un prodotto globale. Sentire un inglese che dice l'abbiamo inventato noi è anacronistico. Si va anche verso altre partite. Si interrompono le partite e nessuno se ne frega. I famosi due tempi sono morti e sepolti.

Mi aspetto qualche sorpresa? Sì, già Brasile-Giappone...Non è da sottovalutare il Giappone. Olanda-Marocco sarà molto interessante. Se avessi Allegri davanti cosa gli consiglierei per approcciare alla piazza napoletana? Gli consiglierei di mangiare una pizza sul lungomare (ride ndr). Il miglior approccio alla piazza napoletana è dire chiaramente quello che si vuole fare. Deve dichiarare che tipo di Napoli vuole mettere su e gli obiettivi da raggiungere. Come aveva fatto Conte"