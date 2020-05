Fedele cauto su Osimhen: " E' un talento? Anche Lozano lo doveva essere!"

Il noto dirigente Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live in merito alle tematiche di casa Napoli: "Osimhen un talento? E Lozano cosa doveva essere? Io ricordo che portai in Serie A il serbo Milosevic perché dicevano fosse un talento ma poi non toccava mai un pallone. Bisogna essere cauti con le valutazioni. Io apprezzo la politica societaria del Napoli ma ritengo che il tesoretto debba essere investito nelle strutture altrimenti rischia un grave ridimensionamento in caso di mancati introiti derivanti dalla Champions League”