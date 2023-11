Fedele: "Col Real sembrava il Trofeo Moretti. Mazzarri deve risolvere due problemi"

"Il Napoli manca di un vice Lobotka, di un centrale all’altezza ed anche di un vice Politano”.

TuttoNapoli.net

L'ex dirigente sportivo Enrico Fedele ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Real-Napoli è stata la più bella delle amichevoli: come ritmo e clima, sembrava più il Trofeo Moretti. Il Napoli ha giocato con i resti del Real Madrid, facendo una discreta figura ma va messo in evidenza un aspetto: una cosa è l’errore tecnico, altra la papera. Onana, Maignan hanno fatto papere. Il problema principale di Meret è che non dà sicurezza ai compagni. Il Napoli ha messo in evidenza la carenza della difesa: Natan, ad esempio, fa il difensore senza esserlo, si è perso Bellingham e Nico Paz commettendo errori di grande ingenuità. Il difensore deve sentire l’avversario, non deve solo guardare la palla. Di Lorenzo è un ottimo giocatore in fase offensiva, ma ha qualche lacuna in fase difensiva. Il presidente non pensa alla cantera che è stato il gioiello del Napoli ai tempi di Maradona. Invece di pensare a far polemica e fare il bastian contrario, si impegnasse a costruire uno stadio ed una casa per i giovani. Non vuole investire, pensasse a prendere i giocatori buoni invece di fare l’allenatore.

Problema Osimhen? Assolutamente non esiste. Quali i prossimi compiti di Mazzarri? Mazzarri deve anche risolvere la questione fisica: il Napoli è crollato nel secondo tempo, rischiando l’imbarcata. Deve inoltre mettere a posto la fase difensiva, anche se ci sono stati tanti errori dei singoli. A gennaio servono un centrocampista ed un difensore forti. Il Napoli manca di un vice Lobotka, di un centrale all’altezza ed anche di un vice Politano”.