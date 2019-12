Fedele consiglia: "Inutile spendere tanti soldi per 6 mesi, il regista arriverà già in estate"

Enrico Fedele, direttore sportivo, sul mercato del Napoli, dell’Inter e della Juventus è intervenuto a TMW.

Quale regista per il Napoli?

"Farei un nome di un giocatore che è già stato in Italia, ovvero Paredes. Il Napoli deve tamponare la situazione solo per 6 mesi, perché in estate dovrebbe arrivare già Amrabat dal Verona. Avendone già uno pronto a giugno, mi sembra assurdo spendere adesso tanti soldi per comprare un regista".

Le altre manovre del club azzurro?

"Prenderà anche il terzino sinistro, credo Rodriguez del Milan. In uscita? Penso Tonelli andrà a Lecce e vedremo che farà Callejon. Il Napoli ha fatto un ciclo eccezionale ma ora la squadra è da rifondare. Dare a Mertens e Callejon 3,5 o 4 milioni per il rinnovo, considerando l'età, mi sembra troppo".

L'operazione Politano-Llorente può decollare?

"Potrebbe fare il Suso della situazione, anche se credo possa servire poco o nulla Politano".