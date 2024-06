Podcast Fedele controcorrente: "Sono contro l'allenatore-manager, ADL si è fatto da parte"

L'ex dirigente Enrico Fedele a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della presentazione di Antonio Conte a Napoli

L'ex dirigente Enrico Fedele a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della presentazione di Antonio Conte a Napoli: "Io sono contro gli allenatori-manager, sono stato con grandi allenatori, Sacchi su tutti, ma abbiamo sempre discusso sulle caratteristiche dei giocatori ma non sui nomi, perché esiste un management per questo. ADL ha parlato solo 3 minuti, altre volte solo tre ore, quindi fa capire che si vuole mettere da parte. Ma ha fatto capire mettendo ai margini gli altri che contano solo lui e Conte. Come finirà con Kvaratskhelia? Secondo la mia esperienza, quando si parte con Presidente, Manna, AD, vuol dire che si va per chiudere o per fare una brutta figura. Per me c'è già un preliminare. Non esiste comunque un incedibile in una società".

E sulla tentazione United per Paulo Dybala ha detto: "E' l'unico fuoriclasse rimasto in Italia, gli altri sono campioni, ma lui è un fuoriclasse. Il problema è che fa 12 partite l'anno, mezzo campionato. La Roma deve tenerlo perché è l'unico di qualità. I giocatori oggi sono delle aziende e devono ottimizzare al momento giusto. Per me devono arrivare a un accordo, ossia sì adeguamento del contratto ma a patto che aumenti le partite giocate".