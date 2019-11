Fedele: "Edo DL ha fatto benissimo, squadra deve pagare altrimenti penserà di comandare tutto!"

Nel corso di Fuorigioco su Televomero, l'ex dirigente e procuratore Enrico Fedele ha parlato di quanto accaduto in casa Napoli: "La frattura è scomposta, la situazione è critica. Non conosco Edo DL, non ci siamo mai presentati, ma non ha fatto bene, ha fatto benissimo! La squadra ha fatto un grave atto di ammutinamento, come per dire qui comandiamo noi, ma io avrei detto possiamo anche non andare in Champions ma pagherete per quello che avete fatto contro Napoli ed il Napoli. La squadra deve pagare il 25%, poi se ADL li dà in beneficenza sarà ancora meglio. Quarto posto? Non mi interessa! Qui c'è un affronto anche nei confronti dell'allenatore che è stato sfiduciato e doveva agire di conseguenza. I giocatori avrebbero dovuto giocare col coltello tra i denti, ma è stata la peggiore gara".