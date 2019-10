Fedele elogia Ancelotti: "Serviva velocità, chi voleva Milik titolare non ha studiato il Salisburgo"

Nel corso di Fuorigioco su Televomero, l'ex dirigente Enrico Fedele ha parlato delle scelte di Ancelotti: "Ancelotti è un uomo di calcio, le rotazioni sono se al posto di un centravanti ne gioca un altro. Per questo ho messo 110 e lode ad Ancelotti. ADL ha messo il timbro con Milik che ne capisce poco. Loro attaccano a tutta, senza intelligenza tattica, quindi il Napoli doveva per forza schierare quel centrocampo lì per ripartire con i giocatori veloci. Uno che capisce di calcio non mette Milik, chi lo mette significa che non ha studiato la partita".