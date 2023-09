Fedele: "Garcia è furbo, col suo francesismo prende in giro la gente"

Enrico Fedele, dirigente e opinionista, è intervenuto a Radio Marte

Enrico Fedele, dirigente e opinionista, è intervenuto a Radio Marte: “Garcia è furbo dal punto di vista della comunicazione, con quel suo francesismo prende in giro la gente, è navigato ma a volte dice cose che non si possono sentire. Raspadori è l'unico giocatore rapido nell'area di rigore che può nel giro di un fazzoletto stare nei 15m. Quindi deve giocare a ridosso. Per fare questo il Napoli deve fare o il 4-3-2-1 – con i due giocatori che non vanno sugli esterni ma devono accompagnare Osimhen, il quale spesso svaria – o deve fare il 4-4-2 con Raspadori e Osimhen e Kvara che deve fare un lavoro improbo. Nessuno può giocare a destra, il ruolo lo deve coprire Anguissa. Quando giochi in questo modo devi tenere un mediano che copre la fascia.

Così quando giochi a 3 a destra deve andare il mediano. Lobotka fa il perno centrale, distributore dei palloni e Zelinski deve essere il più attento nella fase difensiva. Cioè il Napoli perde l'inserimento di qualche centrocampista ma acquista l'inserimento di Raspadori. Altro problema Lindstrom; è una mezza punta che potrebbe andar bene in questo 4-3-2-1. potrebbe essere il sostituto di Kvara o di Raspadori, dietro la punta”.