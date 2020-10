Fedele: "Il Napoli è forte. La Juve è un cantiere, a Crotone sembrava il Nola"

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Televomero: "Il Napoli è forte, credo che possa essere la sorpresa del Campionato. Ha cambiato solo due giocatori, Bakayoko a centrocampo e Osimhen in attacco. E' una squadra già consolidata e in questo momento, grazie anche al ritiro di 12 giorni nella 'bolla', è in forma. Guardando alle altre squadre, sulla carta sono più titolate, ma ad esempio la Juve mi sembra un cantiere dove il capocantiere non sa se usare il cemento armato o la sabbiolina. A Crotone la squadra di Pirlo ha giocato con gli under 23, sembrava il mio Nola".