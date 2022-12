Fedele: “Il Napoli non mi è piaciuto con l’Antalyaspor, ma ha mostrato la sua miglior qualità”

Enrico Fedele, dirigente e opinionista, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Enrico Fedele , dirigente e opinionista, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Il Napoli di ieri contro l'Antalyaspor non mi è piaciuto, ma è chiaro che era una amichevole. Pur non giocando bene ha mostrato la sua più grande qualità: la varietà di schemi offensivi, con la capacità di andare a rete con più giocatori e in più modi. Osimhen, Raspadori, Simeone, Lozano, Kvara, Politano e gli altri non ce li ha nessuno in serie A. Questa varietà ti consente di non dipendere da nessun calciatore.

Raspadori mezz'ala? Un esperimento buono solo per le amichevoli e in situazioni di emergenza assoluta, ovvero quando bisogna vincere o recuperare un risultato. Dall'inizio non lo vedremo mai in quel ruolo, come non vedremo mai la difesa a tre. Con Raspadori mezz'ala il Napoli soffrirebbe troppo a centrocampo, nel settore dove ha un trio meraviglioso.

Zerbin e Gaetano? Non mi hanno convinto, in questi test dovrebbero dare di più. In ogni caso Gaetano va visto nel suo ruolo di mezz'ala. Demme si capisce che soffre a giocare poco ma non me ne priverei, può essere molto utile”.