Hojlund-Napoli, spunta la formula che metterebbe tutti d'accordo

vedi letture

Il danese dello United, anni 22, under per le liste campionato, è il primo obiettivo. Il club parla da giorni con l’entourage del giocatore, aspetta l’ok definitivo e l’accordo economico per andare dallo United e concordare i termini del trasferimento. Hojlund aveva detto no al Milan, avrebbe volentieri vissuto un’altra stagione allo United giocandosi le sue carte nonostante l’arrivo di Sesko, ma la società gli ha fatto capire che per lui non c’è più posto.

La strada che metterebbe d’accordo tutti è il prestito oneroso, 5-6 milioni, con obbligo di riscatto a 35-40. Un vero e proprio investimento, un altro dopo Lucca. De Laurentiis al momento è fermo alla formula iniziale, prestito sempre oneroso ma con diritto di riscatto. Apertura da Manchester, risposta fredda dal giocatore. C’è tempo per venirsi in contro e cambiare idea. Parti al lavoro. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Hojlund, 22 anni, è esploso all'Atalanta due anni fa con nove gol e poi è andato allo United dove ha segnato 14 gol in campionato in due anni. Ora è in uscita e il Napoli ci pensa, ma c'è anche il Milan. Gli azzurri devono decidere su chi puntare in modo definitivo e ora il nazionale danese è in cima alla lista o comunque è tra i primi nomi dell'elenco del ds Manna. Hojlund è anche un under essendo un classe 2003 e non occuperebbe posti in lista. Si tratta di un centravanti rapido, veloce, che vede la porta e che ha ancora ampi margini di crescita data l'età. Allo United non ha fatto malissimo ma dopo l'arrivo di Sesko per lui a Old Trafford c'è poco spazio. Il Napoli ci pensa.