Fedele: “Il Napoli può cambiare proprietà, prima di Natale prevedo una svolta societaria”

Enrico Fedele, ex dirigente ed oggi opinionista sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del Calcio’ in onda su Canale 8: “Offerte per il Napoli? Il momento fondamentale si verificherà nei prossimi 3/4 mesi, quando credo non si potrà resistere alle lusinghe dei fondi. Il club azzurro ha 45 milioni di tifosi nel mondo, anche se non ci sono asset. Oggi siamo in Champions ma domani non lo sappiamo cosa accadrà, prima di Natale prevedo una possibile svolta societaria perché il club vale 500/600 milioni”.