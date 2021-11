Fedele: "Insigne? Preferisco chi fa gol a chi li fa fare"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, dirigente: “Insigne è un giocatore che fa cose importanti: la sterzata, il tiro a giro (che ha inventato Del Piero). Io però preferisco chi fa gol a chi fa fare gol in una mia ipotetica squadra. Il Napoli se troverà i gol di Lozano farà un salto di categoria. L’anno scorso a questo punto del campionato lui aveva segnato di più così come Zielinski e Petagna. Rivera o Prati? Rivera pure faceva 19-20 gol ma era un calcio diverso. Totti e Del Piero sono stati goleador, le squadre oggi sono personificate da chi fa gol: Lukaku, Ronaldo, Mbappé, Kane. Non è facile spingere la palla in porta.

Insigne ha fatto 19 gol l’anno scorso ma noi siamo andati in Europa League. Poi sul fatto che sia utile non si discute nella maniera più assoluta. Se il Napoli perde, addio ai sogni Scudetto? Domenica il Napoli può pure permettersi di perdere senza uscire dal gioco. Noi abbiamo un’occasione per vincere lo Scudetto ma ha già vinto il suo campionato, cioè quello di ritornare in Champions League. Accontentiamoci del bicchiere d’acqua nel deserto, poi se arriva la bottiglia ci adattiamo".