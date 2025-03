Fedele jr: "Conte sta facendo un miracolo, ma ho un appunto da fargli"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gaetano Fedele, agente FIFA: “Raspadori è venuto alla ribalta, ma dopo il cambio modulo. Ora è finalmente nel suo ruolo e i risultati stanno venendo fuori. È sempre il più pericoloso e produttivo dei suoi, è un’arma che il Napoli può tenere in caldo e pronto in base all’avversario. Non si tratta di metterlo in panchina, ormai con le 5 sostituzioni ci sono 14-15 titolari in una squadra.

Conte e il Napoli? È stato un fenomeno fino adesso, rimettendo in piedi una squadra ridotta in cocci. Da gennaio in poi non mi ha convinto qualche sua intervista, che ha creato un piccolo calo poi nel mese successivo insieme ai febbraio. Napoli è una città che va fomentata per avere un aiuto dal pubblico e dall’entusiasmo. Questa è una piazza che si vive al massimo, altrimenti il miracolo non può arrivare. L’Atalanta ha una squadra molto più attrezzata e ora è più in forma, ma quando hai un top allenatore come Conte puoi colmare certe mancanze rispetto agli avversari.

Gilmour e Raspadori mostrano la sua grande capacità di tirare fuori il meglio dai suoi, ma sono stati cambiamenti dovuti più per necessità che per intuito. Forse questo è l’unico appunto che faccio a Conte, cioè non coinvolgere abbastanza le seconde linee. Però resta il miracolo che sta facendo al Napoli. Sta dando dei dettami importanti anche sul mercato, sebbene a gennaio qualcosa non è andato per il verso giusto. Ora è prematuro pensare a cosa succederà in estate, ma non mi aspetto un Napoli che fare follie per prendere giocatori di tot livello. Godiamoci questo finale di stagione, poi molto dipenderà dall’esito del campionato. Il Napoli sta ripetendo quanto successo con Maradona, cioè vincere due Scudetti nel giro di pochi anni. Se l’Inter oggi non stravince il campionato è perché punta anche alla Champions, quindi facciamo attenzione ad una mina vagante come l’Atalanta”.