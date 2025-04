Fedele jr: “Dal campo di Venezia non bagnato a quelli di Castel Volturno, ADL fuoriclasse a non replicare!”

vedi letture

Gaetano Fedele è intervenuto a Si gonfia la rete su Tele A per commentare la stagione del Napoli e la lotta scudetto che adesso si fa sempre più interessante: "L'ho detto già da tempo che il Napoli vincerà lo Scudetto e devo dire che Conte ha avuto anche l’aiuto degli infortuni per fare le formazioni giuste. Anche con l’infortunio di Neres lui mette Spinazzola alto, poi dopo entra Raspadori e cambia la partita.

Da gennaio poi ha iniziato a fare interviste e non si capisce più niente, ma nonostante questo è tutto nelle nostre mani e non voglio sentire discorsi. Il fuoriclasse è De Laurentiis che dopo le interviste di Conte persino sui campi, dopo quello non bagnato di Venezia ora quelli di Castel Volturno, e lui risponde calmi ne parliamo a fine anno, memore di quanto successo l’anno scorso".