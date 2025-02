Fedele jr: “Il Napoli ha fatto bene a non strapagare inutilmente calciatori a gennaio”

L’agente Fifa Gaetano Fedele è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Ho apprezzato alcuni passaggi che Manna ha fatto. Ho notato un po' di differenze rispetto al passato, ci si è adeguati alla realtà dei fatti, mi ha fatto riflettere molto una frase: ci dobbiamo sedere con Anguissa. Vuol dire che se c'è un giocatore che va bene, devi adeguargli il contratto, altrimenti ci saranno sempre i casi Kvara. Sono ancora più contento, invece, che il Napoli non abbia speso soldi sul mercato, stra-pagando giocatori inutilmente.

Le gare con la Juve e l'Atalanta forse hanno abbagliato la vista, perché poi quando hai preso gol al 94' con la Roma ormai era tardi per correre ai ripari. Apprezzo che Manna si sia assunto le responsabilità ammettendo anche che l'errore di Kvara è stato non rinnovargli il contratto dopo aver vinto lo scudetto. Ad ogni modo, il Napoli lotterà fino in fondo per lo scudetto, avvantaggiato anche dalla mancanza di coppe europee. Invito poi a riflettere su una cosa: se gli azzurri dovessero rivincere il tricolore, eguaglierebbero la squadra di Diego, che conquistò due scudetti in tre anni…”.