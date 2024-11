Fedele jr non ha dubbi: "A gennaio o in estate, Kvara lascerà il Napoli"

vedi letture

Gaetano Fedele, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’ingaggio offerto dal Napoli a Kvaratskhelia sarebbe tra i più onerosi d’Italia. Il Napoli ha commesso un grosso errore con Osimhen ed ora sta pagando le pene. Vorrei fare un po’ l’avvocato del diavolo. Quanto Kvaratskhelia può tornare utile al gioco di Conte? Per me il Napoli lo cederà tra gennaio e giugno. Lukaku ha bisogno di una punta che gli giochi vicino. Kvaratskhelia non può fare questo ruolo, magari ci proveranno ancora. Il Napoli deve creare di più in fase offensiva dopo aver trovato la quadra in fase di non possesso.

Mercato di gennaio? C’è l’opportunità Kiwior che è un giocatore top, però tutto parte da quello che si vuol fare. Il Napoli, in questo momento, se dovesse arrivare a gennaio tra le prime due posizioni, puoi andare a prendere altri giocatori forti perchè sanno che si andrebbero a giocare lo scudetto a Napoli. Il Napoli deve dimostrare che ciò che è stato a luglio non era figlio dell’emergenza, ma era la partenza di un progetto. Kvaratskhelia mi fa impazzire, ma capisco che se viene il Barcellona non è facilissimo dire di no”.