Fedele jr sugli infortuni: “Conte da sempre gioca con gli stessi e sceglie una competizione”

vedi letture

Gaetano Fedele è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di 'Si Gonfia la Rete', soffermandosi su uno dei temi caldi in casa Napoli: "Infortuni? Conte è un grandissimo allenatore, ma lo conosciamo: non fa i cambi e considera 13 giocatori. Qualcuno deve suggerirgli che questo modo di fare è controproducente e porterà sempre a fare una scelta tra campionato e Champions. Il vero problema è questo e al limite bisogna scegliere il campionato. Il giocatore non ti dirà mai che non può giocare ma se perdi ogni giocatore due mesi poi alla fine perdi tutte le competizioni. Questi infortuni che siano da monito”.