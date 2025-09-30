Prima pagina Il Mattino: "De Bruyne e Conte: patti chiari"

"De Bruyne e Conte: patti chiari", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, facendo riferimento alla reazione del belga dopo essere stato cambiato e delle successive dichiarazioni in conferenza del tecnico azzurro. Il sommario: "Il caso dopo la sostituzione. E domani si torna in campo contro lo Sporting". Di seguito la prima pagina integrale.