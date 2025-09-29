Ambrosini: "Ho visto uno dei migliori De Bruyne, reagisce perché era in partita!"

L'ex calciatore e oggi opinionista Massimo Ambrosini, intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso di 'Fuoriclasse', ha parlato del big match tra Milan e Napoli, terminato sul risultato di 2-1 in favore dei rossoneri. Di seguito le sue dichiarazioni: "Per me è stata una delle migliori versioni di De Bruyne di questo inizio, si è assunto più responsabilità di Lobotka e poteva giocare. Servivano elementi di uno contro uno, Neres e Lang, ma l’avrei tenuto dentro. Si stava prendendo responsabilità, rischiando la giocata, dà lui quella palla a Di Lorenzo e quando esce reagisce così perché forse sente che era dentro la partita.

Se il Milan è da Scudetto? Sì. Mi ero espresso già la settimana scorsa. Sì perché ha un cuore, un’anima, un gioco… ha un campione di livello assoluto, perché Modric ha fatto una partita commovente, quando c’era da giocare ha giocato e quando c’era da difendere ha difeso. Quando c’è una situazione emotiva del genere, non hai le coppe - e sappiamo quanto è importante - secondo me nulla è precluso. Ingresso di Leao? Beh, il Milan era in grande difficoltà, non è che Leao abbia inciso tanto. È stato lì. Adesso, la vera domanda ed il vero quesito è come provare a inserirlo da qui in avanti. Di sicuro Pulisic gioca. Poi voglio dire, Leao ha fatto due allenamenti, non mi stupisco se Allegri con la Juve continua a giocare così e Leao aspetta ancora”.