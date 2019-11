Fedele: "La squadra sta con Ancelotti. ADL? Non guarda in faccia a nessuno"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, è intervenuto l'ex dirigente sportivo, Enrico Fedele: "A Napoli sono successe cose mai avvenute nel calcio. De Laurentiis aveva il diritto di mandare la squadra in ritiro ma doveva avvisare prima l’allenatore. Ancelotti ha commesso diversi errori: ha sbagliato a commentare la scelta del presidente alla stampa, doveva parlare con De Laurentiis.



Parole Insigne? Le parole di Insigne ieri nel post gara, sono chiare, il gruppo sta con l’allenatore e quindi contro la società. Detto questo, quando accade l’ammutinamento, l’allenatore deve fare gruppo con lo spogliatoio, ma quando a fine gara va a Castel Volturno, mette in cattiva luce il gruppo.



Ipotesi Allegri o Spalletti? Non credo alle ipotesi Allegri o Spalletti, credo più all’idea di un traghettatore.

De Laurentiis? Il Napoli è retto da una sola persona e non guarda in faccia a nessuno, nel bene o nel male. Non sono tenero con De Laurentiis ma se si viene a Napoli si è coscienti di quello a cui si va incontro perché il presidente non si nasconde, è chiaro e trasparente e a mio parere in questo momento a Napoli ci sono delle situazioni insanabili".