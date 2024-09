Fedele: "Le sue parole mi confermano che questo è un De Laurentiis 2.0"

Intervenuto a Radio Marte, Enrico Fedele ha commentato le parole di oggi di De Laurentiis: "Non mi hanno sorpreso ma hanno confermato che ormai si tratta di un De Laurentiis 2, che ha capito gli errori che ha commesso.

La commozione nel corso della conferenza la capisco: più si va avanti con gli anni e più si diventa sentimentali, e lui tiene al Napoli. Faccio i complimenti a lui per come ha parlato e per come ha agito quest’anno. Cagliari-Napoli? Il Napoli ha quattro partite da disputare di cui la più ostica è quella con la Juve: per il resto, ci sono Cagliari, Monza e Como: la squadra di Conte, in queste quattro partite, può e deve stare in testa alla classifica. Non temo il Cagliari? Nel calcio c'è sempre la sorpresa dietro l'angolo, ma i valori sono talmente diversi che perdere punti sarebbe un peccato mortale".