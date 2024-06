Fedele: “Lo Scudetto è impensabile! Conte non è Padre Pio e non può fare miracoli”

L'operatore di mercato Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte

L'operatore di mercato Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte: “Il Napoli di Conte deve puntare a qualificarsi per la prossima Champions: è impensabile puntare subito allo scudetto. Non dimentichiamo che, rispetto allo scudetto, sarà un Napoli senza Kim, Zielinski, Lozano, Elmas e sicuramente anche Osimhen e Di Lorenzo. Non è poco. Conte può fare ottime cose ma non è Padre Pio che ti porta subito lo scudetto facendo miracoli. Vediamo quale rosa sarà allestita e poi possiamo sbilanciarci”.