Fedele: "Mercato da 4! Il Napoli non si è rinforzato ed ha sempre le stesse carenze"

Ai microfoni di Televomero, è intervento l’ex dirigente sportivo Enrico Fedele: “Voto al mercato del Napoli? 4, perché non si è rinforzato nei buchi. Aveva il dovere di migliorare questa rosa, ma non l’ha fatto. Questa squadra, con un anno in più, ha le stesse carenze di carattere e personalità dell’anno scorso. Il Napoli ha tenuto i suoi giocatori? Solo perché nessun club li ha richiesti, il solo Koulibaly ha avuto un’offerta dall’estero.

Anguissa? Ha le caratteristiche fisiche simili a quelle di Bakayoko, che però ha una storia alle spalle mentre lui no. Il Napoli per poter competere per i primi posti aveva bisogno di un giocatore di grande personalità in mezzo al campo e di un terzino e non ha acquistato questi giocatori.

Ounas? Può essere l’arma che spacca le partite, ma deve capire che il pallone è uno solo e non è il suo. Deve capire che non bisogna giocare per se stessi”.