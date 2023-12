Fedele: “Mi auguro che il Napoli agli ottavi prenda il City o il Bayern Monaco”

Nel corso della trasmissione ‘L’Infedele’ su Televomero, è intervenuto l’ex dirigente sportivo Enrico Fedele.

Nel corso della trasmissione ‘L’Infedele’ su Televomero, è intervenuto l’ex dirigente sportivo Enrico Fedele: “Mi auguro che al sorteggio degli ottavi di finale di Champions League prendiamo il Manchester City.

Per lo spettacolo? No, perché non hai niente da perdere. Se, ad esempio, il Napoli prende la Real Sociedad incominciamo un’altra volta a dire: ‘Abbiamo avuto il sorteggio favorevole e non ce l’abbiamo fatta’.

Non è meglio andare il più possibile avanti e fare punti per il Mondiale per club? Meglio per il presidente… io mi auguro che prendiamo il City o il Bayern Monaco dell’ex Kim”.