Fedele: “Napoli, semifinale di Champions possibile. Scudetto al 99,99% e Coppa Italia al 90%”

Il direttore Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “Il divario con Inter, Milan e Juve è così ampio perché il Napoli è più forte in assoluto e perché è le inseguitrici, rispetto agli azzurri, non sono sempre riuscite a dare il meglio. Forse i punti di differenza sono un po' troppi ma bisogna considerare che il Napoli ha fatto un girone d'andata strepitoso.

Io, prima di Napoli-Juve, avevo detto che la difesa bianconera non aveva preso gol perché aveva giocato contro la Cremonese, Sampdoria, Lecce, etc. Allegri, poi, ha avuto l'ardire di far giocare Chiesa da quinto a destra, su Kvara, cosa che non esiste. Contro Inter e Lazio la Juve ha giocato con un difensore in più e con uomini abituati a sentire il contatto. E poi con Lazio ed Inter il quinto di destra era Cuadrado, tutta un'altra storia. Insomma, gli esterni devono essere terzini che attaccano, non attaccanti che difendono. Non credo che il Napoli possa soffrire di cali di concentrazione perché tutti, a cominciare da Spalletti, non hanno mai vinto in Italia. Tutti i calciatori hanno l'ansia di vincere qualcosa e non hanno la pancia piena.