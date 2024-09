Fedele: "Nelle prossime 4 partite il Napoli deve stare in testa alla classifica"

vedi letture

L'ex procuratore e dirigente sportivo Enrico Fedele, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte parlando della prossima sfida degli azzurri: "Cagliari-Napoli? Il Napoli ha quattro partite da disputare di cui la più ostica è quella con la Juve: per il resto, ci sono Cagliari, Monza e Como: la squadra di Conte, in queste quattro partite, può e deve stare in testa alla classifica. Non temo il Cagliari? Nel calcio c'è sempre la sorpresa dietro l'angolo, ma i valori sono talmente diversi che perdere punti sarebbe un peccato mortale".