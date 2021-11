Fedele ricorda: "Lozano? Fu comprato perché si era certi di una cessione"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, dirigente: “Lozano? Non credo volesse dire quello che ha detto, comunque deve dimostrare di essere un giocatore da grande club ma ha nelle corde le possibilità di diventare un goleador. Forse fu comprato perché si dava per certa la cessione di Insigne e quindi il Napoli si tutelò con anticipo e spese un po’ troppo per Lozano".