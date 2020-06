Fedele ridimensiona Demme: "Dissero era il nuovo Jorginho, soliti eccessi..."

Enrico Fedele ha parlato ai microfoni di Canale 21, durante la trasmissione 'Il bello del calcio', soffermandosi sul momento in casa Napoli: "Koulibaly voleva rimanere a Napoli, stavano parlando per allungargli il contratto. 100 milioni non glieli dà nessuno. De Laurentiis pensa alla valorizzazione dei giocatori, chi sono quelli che valgono di più? Demme? Siamo il paese degli eccessi, vediamo Elmas ed è il nuovo Kaka, Demme è il nuovo Jorginho. Questi sono dei buoni giocatori ma niente di più, hanno equilibrato la squadra".