Fedele: "Sarebbe un suicidio uscire dallo Stadium con una sconfitta"

Intervenuto ai microfoni di "Televomero", Enrico Fedele si sofferma, tra le altre cose, anche su Juve-Napoli, sfida di campionato che andrà in scena oggi a partire dalle 18:45: "Juve-Napoli? Io penso che il Napoli non possa perdere perché la Juventus non è al massimo. Sarebbe un suicidio uscire dallo Stadium con una sconfitta".