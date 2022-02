Fedele: "Scudetto? Non mi fido dei giocatori, sbagliati troppi match ball"

Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, per parlare di Lazio e Napoli.

Lazio e Napoli potrebbero pensare già alla sfida di campionato?

"Non credo. Per la mia esperienza si pensa alla partita più prossima. La Lazio per superare il turno di EL, il Napoli soffre molto nei secondi temi, ha mancato due match ball per stare davanti ma pensa al Barcellona. Non sono un sognatore, ma non credo a un Napoli da Scudetto. Non ho fiducia nei giocatori che sbagliano sempre i match ball. Lo fecero lo scorso anno col Verona e lo hanno già fatto quest'anno. Le altre però si sono comunque fermate e se rifacesse gli stessi punti di Gattuso nel finale di stagione scorso, potrebbe fare un pensiero al titolo".

Che turno di EL ci apprestiamo a vedere? Ha fiducia sulle italiane?

"Sono partite particolari. Credo che il Barcellona è in risalita, ma il Napoli non ha nulla da perdere. Lazio-Porto è una partita strana. Sarri lo reputo il più grande allenatore dal lunedì al sabato, ma la domenica è testardo nelle sue idee, non si dà mai sfogo al talento. Il calcio è fatto dai calciatori, l'allenatore deve dare le indicazioni giuste ma il talento non si può ingabbiare. Ha perso qualcosa in fase difensiva. La vedo troppo 'barocca' in certi frangenti. Io comunque spero e credo che possa superare il turno almeno il Napoli, l'Atalanta invece pare avere il percorso più semplice".