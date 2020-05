Fedele: "Se il Napoli vuole vincere non deve cedere 2 azzurri. Farei un tentativo per Cavani..."

Il noto dirigente Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live in merito alle tematiche di casa Napoli: "Osimhen del Lille, Faraoni, Orsolini e altri nomi che circolano non sono calciatori che ti consentono di lottare per il vertice, soprattutto se cedi Koulibaly, Allan e Callejon. Se invece il Napoli vuole provare a vincere allora non deve cedere Koulibaly e Callejon, provando a prendere un buon attaccante. Se poi si vuole provare a vincere, io farei un tentativo per Cavani soprattutto se si cedono Allan e Milik”

TENTATIVO - "Io un tentativo per Cavani lo farei, considerando le agevolazioni che derivano dal decreto crescita che è estremamente vantaggioso soprattutto per i club del sud. Farei un tentativo anche per Nandez del Cagliari”