Fedele: “Se resta Osimhen e arriva uno qualunque in difesa, il Napoli può rivincere lo scudetto”

Enrico Fedele, diirgente e opinionista, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte

Enrico Fedele, diirgente e opinionista, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “Paura per Osimhen in Arabia? Se le proposte sono indecenti, e questi club fanno sempre proposte altissime, che vada con la benedizione di Dio. In alternativa, punterei su Kolo Muani: sarebbe un sostituto all'altezza.

Le altre squadre fanno a gara ad indebolirsi, quindi il Napoli avrebbe la strada per lo Scudetto spianata, se riuscisse a trattenere il nigeriano. In caso contrario, potrebbe essere più difficile. Anzi, dico di più: se il Napoli conferma Osimhen e prendendone uno qualunque in difesa può vincere il secondo scudetto di fila, e sarebbe un’impresa eccezionale perché non ci è riuscito neanche con il più grande di sempre. Il Napoli è in ritardo sul sostituto di Kim? Il Napoli può muoversi senza accelerare per forza le cose: c'è tempo per acquistare un buon difensore.

Kevin Danso? Mi piace molto e lo prenderei.

Kilman? Lo conosco meno, ma ha temperamento e fisicità.

La prova di Raspadori a destra? Potrebbe diventare la nuova ala destra titolare, con Di Lorenzo a fare sovrapposizioni alle sue spalle ed ha coprirlo in fase difensiva. Ipotesi interessante, ma può andare bene contro le piccole, magari, ma se incontri una squadra come il Milan, che ha Theo sulla fascia sinistra, come si fa? Sarebbe difficile trovare equilibrio. Poi è chiaro che si gioca in 16 e Raspadori avrà il suo spazio, però nelle gare che contano non penso che il Napoli possa giocare dall’inizio con l’ex Sassuolo, Osimhen e il georgiano. La verità è che nel club azzurro c'è un grande equivoco: ha un calciatore molto forte, Raspadori, ma non sa dove farlo giocare. E' un attaccante, però viene sacrificato. E' stato pagato tanto ed è molto giovane, a me piace e lo sfrutterei di più, ma a patto di usarlo nel suo ruolo. A me piace molto”.